Recovery Fund, Gentiloni “Nel 1^ semestre 2021 arriverà prima tranche”

LINATE (MILANO) (ITALPRESS) – “Non nascondo la fatica di arrivare al Recovery Fund perché le difficoltà e le differenze dei paesi non si devono sottovalutare. Non sarà un percorso rapidissimo, ma abbiamo uno sforzo comune. Sarà una continua fatica, ma resto fiducioso che nei tempi previsti, ovvero nel primo semestre del prossimo anno inizierà ad arrivare una prima tranche di questo finanziamento”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda in corso di svolgimento a Linate. “Non va sottovalutato il contributo dato dell’Ue in questi mesi. Abbiamo ritrovato l’Europa e siamo stati riconosciuti dall’Europa come uno dei paesi più importanti dell’istituzione. La seconda ondata di aiuti sarà ancora più strategica – ha aggiunto -. Il contributo europeo arriverà e va preso sul serio, non possiamo interpretarlo e utilizzarlo come se fosse un aiuto alle nostre cose ordinarie, come se fosse una finanziaria straordinaria. Queste risorse vanno utilizzate in modo lungimirante, come le grandi transizioni ambientali e digitali e le grandi strozzature che ci hanno frenato negli ultimi anni”.

(ITALPRESS).

trl/sat/red

12-Ott-20 18:04

Fonte: Italpress