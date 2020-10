Riprende la preparazione del Catania in vista di Francavilla

CATANIA – Riprende la preparazione del Catania in vista della trasferta di domenica contro la Virtus Francavilla.

La squadra rossazzurra, dopo una breve pausa, è pronta a ripartire per dimostrare che quanto di buono realizzato sinora non è un caso ma frutto di un duro lavoro a tutti i livelli. Raffaele con ogni probabilità avrà a disposizione Pinto che ha smaltito gli acciacchi anche se difficilmente verrà schierato dall’inizio non avendo i 90 minuti nelle gambe. Una sosta importante anche per i nuovi arrivati Emmausso e Piccolo che stanno conoscendo sempre meglio gli schemi del tecnico rossazzuro. Sarà interessante capire se avrà il suo spazio Maldonado, tesserato solo pochi giorni fa dopo avere vinto un ricorso. La gara contro il Francavilla insomma sarà importante sotto vari profili. I pugliesi hanno un solo punto in classifica e sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro la Juve Stabia. Il Catania intanto ha individuato un altro difensore di destra. Si tratta di Eros Pellegrini, svincolatosi dal Carpi ma con esperienze anche con Palermo, Pisa, Siena e Pordernone. La giornata appena trascorsa ha confermato la forza del Bari, in testa a quota 10, seguito dalla sorprendente Turris. Il pareggio della Ternana a Caserta mostra come non ci siano risultati scontati ed anche la compagini più blasonate devono stare attente agli avversari apparentemente più deboli.