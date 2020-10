Assaltano gioielleria di via Umberto, preso uno dei due rapinatori

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato oggi a Catania un rapinatore di 22 anni che insieme ad un complice ha assaltato la gioielleria “Orogemma” di via Umberto.

La coppia, travisata e non armata, con la scusa di fare acquisti è entrata nel negozio dove, dopo una breve colluttazione, ha bloccato il proprietario e un dipendente legando loro i polsi con delle fascette di plastica. I malviventi hanno poi hanno preso oro e denaro contante per un valore complessivo di circa 900 euro e sono fuggiti via. L’allarme lanciato al 112 ha consentito l’intervento sul posto di una pattuglia dei carabinieri che è riuscita ad acciuffare un rapinatore, recuperando l’intera refurtiva. Sono in corso le ricerche del complice.