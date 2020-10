Catania, Tacopina presenta la sua offerta

CATANIA – Il Catania è pronto ad affrontare domani alle 15 in trasferta la Virtus Francavilla.

Un impegno probante per la squadra di Raffaele che cerca conferme per migliorare la classifica in vista poi del big match del mercoledì successivo a Lentini contro la Ternana di Lucarelli. Una gara, quella di domani, che capita in un momento particolare per la società rossazzurra che ha appena conosciuto l’offerta dell’avvocato italo americano Joe Tacopina che intende fare sul serio ed ha inoltrato alla Sigi, insieme al gruppo che lo sostiene, 3 proposte: la prima prevede l’acquisizione del 100% delle quote, le seconda, sembrerebbe, il 70%, con Sigi che manterrebbe la minoranza e la terza che vedrebbe Tacopina entrare in società al 50% con l’attuale società. Adesso la palla passa all’attuale proprietà che deve fornire una risposta nel giro di 2 settimane. “Gli investitori sono due gruppi americani internazionali con cui ho rapporto da diversi anni e sicuramente hanno interesse ed entusiasmo – ha detto Tacopina – ed è proprio per questo motivo che ci siamo spinti a lavorare in questi due mesi. La mia visione è vedere di nuovo il Catania ad alti livelli prendendo come modello l’Atalanta”.