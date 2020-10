Vaccarizzo, strada dissestata e bus impossibilitato a passare

Posted in Catania onby

CATANIA- La strada è dissestata ed in mancanza di un adeguato intervento che garantisca la sicurezza si vieta all’autobus di passare.

Sono stanchi dell’ennesimo problema di manutenzione gli abitanti di Vaccarizzo, quartiere periferico di Catania di cui altre volte ci siamo occupati. Da tempo via del Vischio in località Codavolpe presenta buche ed avvallamenti e questo nonostante i solleciti all’ufficio manutenzione stradale del comune da parte del “Comitato Civico Vaccarizzo”. Stando così le cose l’Amt si è vista costretta prima a sospendere le corse e poi a limitare il percorso della linea 538 al primo tratto della collina, sino a quando non verrà ripristinata la normale viabilità.