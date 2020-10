I carabinieri sequestrano 7 kg di droga e 1 revolver VIDEO

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato a Catania Cristian Buffardeci, 44 anni e Gaetano Tringale di 58.

Il primo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il secondo di detenzione di droga ai fini di spaccio e di detenzione di arma clandestina. I militari dell’Arma mentre si trovavano nel quartiere Picanello sono stati attirati dalla presenza di Buffardeci che aveva parcheggiato il proprio scooter per entrare poi in una casa di via Petrella. Da lì a poco l’uomo è uscito tenendo una busta bianca nelle mani e quindi è ripartito a gran velocità. Gli hanno intimato di fermarsi ma lui ha forzato il blocco e poi è stato catturato nei pressi. Nel frattempo veniva perquisita la casa e identificato il proprietario, ossia Tringale. Nascosto in un soppalco c’era un revolver con 10 cartucce. All’interno di un armadio, 21 buste di cellophane contenenti oltre 7 kg di marijuana e tracce di cocaina.

VIDEO https://youtu.be/IlCU4cvjYBc