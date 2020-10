Geoghegan Hart vince 15^ tappa a Piancavallo, Almeida resta rosa

Secondo Wilco Kelderman, che accorcia sul portoghese in classifica. Si staccano Nibali e Pozzovivo

PIANCAVALLO (ITALPRESS) – Tao Geoghegan Hart trionfa nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena dalla Base Aerea Rivolto a Piancavallo per 185 chilometri. La temibile frazione odierna, caratterizzata da vari GPM e dall’ultima salita di 14,5 km al 7,8% di pendenza media, finisce nelle mani del britannico dell’Inoes-Grenadiers. Il podio viene completato dall’olandese Wilco Kelderman e dall’australiano Jai Hindley, entrambi del Team Sunweb. La maglia rosa non cambia: Joao Almeida, portoghese della Deceuninck-Quick Step, si conferma leader della generale pur pagando qualcosa nei confronti di Kelderman che ora lo insegue con 15″ di ritardo. Perde ancora nei confronti dei diretti rivali invece Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), staccatosi dal gruppo sulla salita di Piancavallo e ora a 3’29” dalla vetta e anche Domenico Pozzovivo. Domani in programma la giornata di riposo prima della sedicesima tappa del Giro d’Italia, da Udine a San Daniele del Friuli dopo 229 chilometri, fissata per la giornata di martedì. Altra frazione piuttosto impegnativa con il GPM di seconda categoria sulla Madonnina del Domm prima di vari saliscendi che portano al traguardo.

(ITALPRESS).

gm/red

18-Ott-20 16:36

Fonte: Italpress