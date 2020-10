Mes, Zingaretti “Serve chiarezza, no a bandierine di partito”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare piu’ rapidamente del Recovery Fund e forse a tassi di interessi piu’ bassi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aprendo la direzione nazionale del partito.

Per Zingaretti la discussione che si è aperta sul Mes è stata “molto accesa ed eccessivamente aspra. Ora serve chiarezza, il confronto non puo’ essere ideologico pensando a bandierine di partito”. Quanto al governo, il segretario Dem considera “molto positiva la volontà di lavorare a un patto di legislatura, c’è bisogno di un cambio di passo, si deve lavorare da alleati e non da nemici. Ora serve una visione comune, un progetto per l’Italia”. In tema di coronavirus, invece, secondo Zingaretti “arriviamo in questa fase dell’epidemia più preparati, ma siamo in una nuova fase critica e ci arriviamo con un livello di stress economico e psicologico altissimo. La ripresa dei contagi rischia di compromettere la ripresa, serve una lotta senza quartiere al virus. Faccio un appello a tutti perche’ anche i provvedimenti piu’ difficili vengano rispettati”.

