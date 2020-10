Geoghegan Hart vince il Giro 2020, crono fatale a Hindley

MILANO (ITALPRESS) – Tao Geoghegan Hart è il vincitore del Giro d’Italia 2020. Il 25enne corridore britannico del team Ineos Grenadiers strappa la maglia rosa a Jai Hindley al termine della 21esima e ultima tappa, la cronometro di 15,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano.

I due corridori si erano presentati all’ultima prova appaiati in classifica generale ma con la rosa indossata dall’australiano della Sunweb per appena 86 centesimi. Nei chilometri conclusivi del Giro, però, Geoghegan Hart gli infligge 39″ di distacco e va a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro. A completare il podio nella classifica generale l’olandese Wilco Kelderman mentre il vincitore della cronometro è il solito Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) in 17’16”, al quarto successo di tappa in questa edizione.

25-Ott-20 16:39

