Lazio corsara, ribalta il Torino nel recupero e vince 4-3

TORINO (ITALPRESS) – Una Lazio corsara batte i granata ed espugna l’Olimpico Grande Torino: 3-4 il finale, dopo una gara a dir poco incredibile, decisa nel recupero dalle reti dei neoentrati Immobile (rigore) e Caicedo. Buona la partenza dei padroni di casa che, al 3′, provano l’accelerazione a sorpresa con Meite dalla distanza ma il pallone, seppur di poco, finisce fuori. La risposta della Lazio è decisa, ma soprattutto concreta, e al 15′ Inzaghi può esultare: Muriqi, dalla sinistra, serve Patric. Il difensore spagnolo veste i panni della boa d’attacco e serve Pereira che di prima intenzione batte Sirigu per lo 0-1. La risposta dei granata è immediata e, al 19′, da calcio d’angolo, Verdi trova Bremer che di testa in tuffo batte Reina e cancella il vantaggio degli ospiti per il momentaneo 1-1. Dalla panchina, Giampaolo chiede ai suoi di farsi coraggio e, al 23′, Pereira interviene goffamente su Belotti in area di rigore; Chiffi non ha dubbi e assegna giustamente il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta il ‘gallo’ che con una conclusione potente completa la rimonta mettendo a segno il gol del 2-1, che chiude la prima frazione di gara. Al ritorno sul campo, la Lazio schiaccia immediatamente il piede sull’acceleratore e, al 48′, direttamente da calcio di punizione, Sergej Milinkovic-Savic sigla il 2-2 con una conclusione a giro estremamente precisa.

La rete subita scuote i padroni di casa che, al 56′, sfiorano la rete: discesa sulla sinistra di Belotti (poi uscito per infortunio), che serve al centro dell’area Verdi, il quale, a un paio di metri dalla porta, colpisce incredibilmente il palo. Scampato il pericolo, gli uomini di Inzaghi tirano un sospiro di sollievo e in controffensiva, al 59′, provano l’affondo con Akpa Akpro che, servito in area da Luiz Felipe (alias Ramos), colpisce a botta sicura da ottima posizione; il pallone viaggia spedito verso la rete ma Vojvoda salva il risultato bloccando la sfera sulla linea di porta. Il Toro non si lascia intimorire e sul finire di gara, all’87’, gli sforzi dei granata vengono premiati: Lukic ruba palla a Hoedt, salta e Reina e con estrema freddezza segna la rete del 3-2. La gara sembra chiusa ma al 93′ Chiffi, dopo aver consultato il var, assegna un calcio di rigore dopo un tocco di mani in area torinista di Nkoulou. Sul dischetto del rigore, al 50′, si presenta Immobile per il 3-3. La rete di Immobile mette le ali ai piedi dei capitolini che incredibilmente, al 53′, trovano la rete della vittoria con Caicedo, bravo in area granata a trovare il colpo vincente del 3-4, che chiude la gara e regala una vittoria insperata ai biancocelesti.

01-Nov-20 17:25

