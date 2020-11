Pioli “La pressione scudetto non può condizionarci”

MILANO (ITALPRESS) – “Giovedi’ non siamo riusciti ad esprimerci bene, pagando cari gli errori. Abbiamo analizzato la partita e dobbiamo esser pronti per fare domani una prestazione di un altro livello”. Stefano Pioli, allenatore del Milan, vuole una reazione da parte del suo Milan dopo il pesante passo falso in Europa League contro un ottimo Lille. I rossoneri, domani sera sfideranno un avversario che sta attraversando un buon momento, il Verona di Ivan Juric. “Servira’ una prestazione compatta e solida – ha ammesso Pioli in conferenza stampa -. Giochiamo contro un avversario allenato bene e che sta confermando quanto fatto lo scorso anno. Il primo posto certifica la bonta’ del nostro lavoro, ma dobbiamo proseguire su questa strada. E’ un’opportunita’ per aumentare punti e confermare il nostro momento”. “Se la squadra e’ stanca? Domani sara’ molto difficile – ha proseguito il tecnico dei rossoneri -. Io credo che dal punto di vista tecnico giovedi’ dovevamo fare meglio, ma non ci siamo riusciti. La squadra sta bene, nonostante giochiamo ogni tre giorni. Non abbiamo avuto difficolta’ particolari”. Il Milan, a prescindere da risultato che fara domani a ‘San Siro’, resterà in vetta alla classifica: “Pressione ‘scudetto’? Non puo’ condizionarci – ha sottolineato Pioli -. Le pressioni ce le creiamo da soli, vogliamo essere sempre ambiziosi. Dell’ambiente esterno ci importa poco, siamo concentrati e vogliamo crescere”. Infine, il tecnico rossonero ha concluso parlando di Romagnoli e Theo Hernandez, che nelle ultime gare non hanno fornito prestazioni brillanti: “Il nostro capitano ha grandi qualita’ ma ci sta quando giochi avere degli episodi sfavorevoli, mentre per quanto riguarda Theo non sono preoccupato, conosciamo le sue qualita’. E’ un nostro punto di riferimento”.

07-Nov-20 15:10

