Anci, al via la 37^ assemblea nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Si aprirà domani, martedì 17 novembre, la 37esima assemblea nazionale dell’Anci. “Un’assemblea a distanza che richiama le nuove modalità di interazione con cui il mondo sta facendo i conti ormai da diversi mesi – dice il presidente Antonio Decaro -. Nonostante questa limitazione, non abbiamo voluto rinunciare al nostro appuntamento perché è l’occasione per noi sindaci di ritrovarci come comunità coesa e forte. Una comunità che all’Italia, alle prese con la gestione della pandemia, ha saputo dare il suo contributo”. Decaro spiega che “saranno tre giorni di confronto e dibattiti, condivideremo ansie e difficoltà che riguardano la gestione delle nostre comunità, come abbiamo sempre fatto e lavoreremo insieme per offrire ancora una volta proposte e progetti per la ripartenza del Paese”.

“Da questa assemblea vorremmo lanciare un appello di responsabilità e unità al Paese e alle sue istituzioni affinché quella che più comunemente viene definita seconda ondata del virus, non si trasformi in uno tsunami con l’inevitabile sorte, per i Comuni, di dover raccogliere le macerie sociali e morali – sottolinea Decaro -. Col tono di sempre, concreto e collaborativo, i sindaci hanno una ragione in più, quest’anno, di chiedere attenzione per le richieste che sono sempre un riflesso dei bisogni cittadini: va al più presto rinnovato il fondo per l’emergenza alimentare che i Comuni potranno gestire come già hanno fatto durante la prima fase, e servono risorse che ci permettano di intervenire sull’esecuzione di alcune imposte dirette per sostenere così le imprese del territorio”.

Alla inaugurazione dell’assemblea domani pomeriggio parteciperà in videocollegamento il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giovedì mattina i lavori si concluderanno con un’intervista pubblica di Fiorenza Sarzanini, capo redattore del Corriere della Sera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al presidente dell’Anci, Decaro.

I lavori potranno essere seguiti in streaming sul sito dell’Anci.

