Coronavirus, Gualtieri “Saremo al fianco dei Comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “Due grandi assi di lavoro: proseguire al fianco dei Comuni per sostenerli in questa fase difficile, nella manovra ci sono 1,9 miliardi per gli enti locali, di cui 750 milioni di investimenti, ci sono risorse significative ma staremo al loro fianco e li sosterremo rispetto a quello che sarà l’impatto della crisi sui loro bilanci. Altro terreno è il Recovery Plan, ho apprezzato le proposte giunte dai comuni che devono essere un partner decisivo per la messa a terra delle risorse. Svolgeranno un ruolo da protagonista”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenendo alla XXXVII Assemblea annuale dell’Anci.

18-Nov-20

