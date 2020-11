Covid: in Sicilia bar e ristoranti respirano

Posted in In evidenza Sicilia onby

Dopo settimane di solo asporto

PALERMO – Un bilancio tra luci e ombre nella prima domenica da zona gialla per le attivita’ commerciali in Sicilia. Dopo settimane di solo asporto, infatti, a beneficiare dell’allentamento delle restrizioni ieri sono stati soprattutto bar e ristoranti. Con strade affollate e file davanti ai locali nonostante il maltempo, ma non tutti ne hanno goduto allo stesso modo.

“In realta’ noi riapriamo oggi – dice all’AGI – lo chef Gigi Mangia – il nuovo Dpcm ci ha colto di sorpresa perche’ noi utilizziamo soltanto prodotti freschissimi e con cosi’ poco preavviso non avremmo avuto granche’ da offrire”. Questa mattina, invece, le porte del locale in via Belmonte tornano a spalancarsi mentre rimane sempre possibile l’asporto su ordinazione: “Abbiamo cinque prenotazioni, non e’ un grande numero – riconosce – ma per un lunedi’ mattina e gia’ qualcosa, poi vedremo cosa accadra’”.

FONTE AGI