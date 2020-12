A novembre immatricolazioni auto -8,34% su anno

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – A novembre la Motorizzazione ha immatricolato 138.405 autovetture, con una variazione di -8,34% rispetto a novembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 151.001.

Nello stesso periodo sono stati registrati 295.546 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -12,07% rispetto a novembre 2019, durante il quale ne furono registrati 336.112. A novembre il volume globale delle vendite (433.951 autovetture) ha dunque interessato per il 31,89% auto nuove e per il 68,11% auto usate. Nel periodo gennaio-novembre la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.261.802 autovetture, con una variazione di -28,97% rispetto al periodo gennaio-novembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 1.776.501. Nello stesso periodo di gennaio-novembre 2020 sono stati registrati 2.741.636 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -29,06% rispetto a gennaio-novembre 2019, durante il quale ne furono registrati 3.864.731.

(ITALPRESS).

ads/com

01-Dic-20 18:47

Fonte: Italpress