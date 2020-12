G20, Conte “Dare risposte all’altezza grandi sfide che ci attendono”

ROMA (ITALPRESS) – “É appena iniziata ufficialmente la presidenza italiana del G20, l’Italia è pronta a dare il via a un anno di intenso lavoro. Siamo chiamati a dare risposte all’altezza delle grandi sfide globali che ci attendono e a costruire oggi il mondo di domani, per consegnare nelle mani dei nostri figli un Pianeta migliore. L’Italia saprà mettere in campo tutto il suo impegno, la sua apertura al dialogo, mostrando le sue bellezze, la sua storia, la sua capacità di progettare il futuro”. Così il premier Giuseppe Conte, in un video postato su Twitter in occasione dell’inizio della presidenza italiana del G20. “Lo faremo cercando tutti insieme di lasciarci alle spalle la terribile pandemia che sta causando tanta sofferenza in ogni parte del mondo. Lavoreremo per promuovere strumenti e azioni condivise che consentano una ripresa economica piu’ equa, piu’ giusta, in grado di combattere le diseguaglianze, le vecchie ma anche le nuove”, aggiunge. “Metteremo al centro della nostra azione l’empowerment delle donne, favoriremo l’adozione di politiche per accelerare la transizione energetica, per combattere i cambiamenti climatici, per lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo piu’ verde, piu’ sostenibile. Rafforzeremo la nostra collaborazione per cogliere le immense opportunità che ci offre la digitalizzazione, per renderla uno strumento accessibile a tutti. Uniremo i nostri sforzi – sottolinea Conte – per rafforzare il sistema commerciale globale secondo i principi di trasparenza e inclusività. Faremo tutto questo con uno spirito aperto e partecipativo. Persone, pianeta, prosperità: sono i tre pilastri della presidenza italiana del G20, le tre stelle polari, che ci guideranno fino al vertice finale dei leader il 30 e 31 ottobre che ospiteremo a Roma, la città eterna, la capitale d’Italia, dove raccoglieremo i frutti di questo nostro impegno”, conclude il premier.

