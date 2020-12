Rifiuti speciali Covid, Dusty avvia servizio in 12 comuni

CATANIA – E’ attivo da qualche giorno il servizio effettuato da Dusty, di ritiro e raccolta dei rifiuti speciali di tipo A, prodotti nelle abitazioni dove soggiornano gli utenti positivi al Coronavirus.

Per questa tipologia di utenze è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti come da calendario settimanale, e dovranno essere osservate diverse modalità di conferimento ed esposizione. Il servizio riguarda 12 Comuni della provincia di Catania, incluso il capoluogo, ed interessa anche città in cui l’impresa di igiene ambientale non si occupa della raccolta differenziata, come nel caso di Adrano e Mascalucia. Come indicato dall’Asp di Catania, Dusty si occuperà degli utenti residenti nei comuni di Catania, Gravina, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Paternò, S. Agata Li Battiati, S. G. La Punta, S. Gregorio, Valverde Viagrande ed appunto, Adrano e Mascalucia. Attivata una linea telefonica apposita, lo 0956175486 e un indirizzo email: emergenzacovid@dusty.it L’azienda, nel frattempo, sta contattando tutti gli utenti indicati dall’Asp per concordare le modalità del ritiro. Le persone interessate dovranno firmare il formulario per accertare l’avvenuto ritiro nonché la consegna degli appositi contenitori in cui conferire i rifiuti.