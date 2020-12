Scicli, prorogata la chiusura del mercato settimanale

SCICLI (di Elisa Montagno) – Perdurando in città un significativo numero di soggetti positivi al Covid – 19, con propria ordinanza il sindaco di Scicli Enzo Giannone disporrà nelle prossime ore la proroga della sospensione del mercato settimanale del sabato di Largo Gramsci, dal 4 al 16 dicembre prossimi.



Ciò al fine di prevenire le occasioni di contagio, considerato che non è possibile assicurare lo svolgimento del mercato settimanale del sabato di Largo Gramsci nel rispetto pieno delle vigenti misure di sicurezza anti COVID-19, in quanto potrebbero determinarsi assembramenti in un luogo ristretto e con varchi d’ingresso non delimitabili e con accessi del pubblico non controllabili e quindi non contingentabili.