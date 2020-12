Zone blu, riprende la sosta a pagamento a Vittoria

Posted in attualità Sicilia onby

VITTORIA (di Elisa Montagno) – Prende il via da oggi la riattivazione delle zone blu, ovvero la sosta a pagamento nell’area del centro della città, per l’abitato di Vittoria.

Le strisce blu saranno attive secondo il seguente orario: dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La tariffa applicata è la seguente: un’ora = 0,70 euro; 1/2 ora = 0,35 euro; 15 m. = 0,15 euro.

Si precisa che sono previsti fino a 10 minuti di sosta di tolleranza, ai fini del pagamento del ticket, per consentire il tempo utile necessario al conducente di raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta. Scaduti i 10 minuti, ai sensi del codice della strada, verrà applicata una sanzione pari a 42.00 euro, che può essere pagata con la riduzione del30% per un importo di euro 29.40.