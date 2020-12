Covid, 21.052 nuovi casi e 662 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.052 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 24.099 di ieri. E’ quanto rende noto il ministero della Salute. Sono invece 662 i morti, in diminuzione rispetto agli 814 registrati ieri. Cala ancora il numero degli attualmente positivi a 754.169 (-3.533). Mentre sono 23.923 i guariti. Per quanto riguarda i ricoverati si registra una drastico flessione, -1042 e che porta il totale a 30.158, di questi 3.517 si trovano in terapia intensiva (-50) con 192 ingressi (ieri erano stati 201). 720.494 si trovano in isolamento domiciliare. In calo i tamponi: 194.984 quelli processati nelle ultime 24 ore. Il rapporto tamponi/positivi scende al 10,7%. Per la prima volta la regione con più positivi è il Veneto (3.607) seguito da Lombardia (3.148) e Puglia (1.884).

(ITALPRESS).

tai/fsc/red

05-Dic-20 19:00

Fonte: Italpress