Lorenzo Ricca nuovo presidente del consiglio comunale di Ispica

ISPICA (di Enzo Alabiso) – Lorenzo Ricca è il nuovo presidente del consiglio comunale di Ispica. È stato eletto nel corso della seduta della civica assise, presieduta dal consigliere più anziano per voti Serafino Arena.

Durante la seduta, si è costituito il plenum consiliare con il giuramento del consigliere Denaro, che non aveva partecipato alla

Prima adunanza per motivi personali e, successivamente, si è proceduto alla elezione del Presidente e vice Presidente del Consiglio.

La votazione ha permesso di eleggere, con voti favorevoli di tutta la maggioranza, il giovane consigliere Ricca, secondo degli eletti nella lista “Leontini Sindaco”, nella carica di Presidente e il consigliere Serafino Arena quale vice presidente.

A seguire, si è proceduto alle votazioni e contestuali nomine della Commissione elettorale comunale e delle quattro commissioni consiliari permanenti.

Terminate le procedure di votazione ed elezione, il sindaco Leontini ha presentato al civico consesso ed alla cittadinanza, in diretta radio, la squadra assessoriale, soffermandosi sulle deleghe attribuite a ciascuno degli assessori nominati.