Vaccarizzo, canneti ostruiscono i canali di scolo della SP 212

CATANIA – Ci occupiamo nuovamente del quartiere Vaccarizzo di Catania ed in particolare della strada provinciale 212, ossia la vecchia arteria che conduce a Lentini.

Qui i canali di scolo delle acque piovane risultano da tempo ostruiti da folti canneti, altra vegetazione e persino spazzatura. La città metropolitana interviene ma a giudicare da quello che si può notare non assiduamente tanto che nel periodo invernale l’acqua piovana anziché dirigersi, come dovrebbe, verso il fiume San Leonardo, invade i terreni spingendosi fino alle case di zona Pianura mentre in estate il rischio incendio è elevato. Della questione si è occupato, con vari solleciti, l’ultimo nell’ottobre scorso, il Comitato Civico Vaccarizzo, presente al nostro arrivo con Massimo Fazio, Francesco Dimattia e Rosaria Zumbo. Ed a proposito di Vaccarizzo, permangono i problemi in via del Vischio dove la strada è in condizioni disastrose e l’Azienda metropolitana trasporti si è vista costretta e mutare nuovamente il percorso della linea 538 che dunque non si reca sulla Collina Primosole. Il Comitato Civico chiede un intervento per migliorare la situazione magari con l’introduzione di una navetta che porti gli utenti ad un punto di raccolta.