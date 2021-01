Juventus, Alex Sandro positivo al Covid

TORINO (ITALPRESS) – “A seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, dal quale è emersa la sua positività al Covid-19. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Lo ha reso noto la Juventus. “La società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra”, aggiungono dal club torinese. Il brasiliano salterà il big match di mercoledì contro il Milan.

(ITALPRESS).

pdm/gm/com

04-Gen-21 18:48

Fonte: Italpress