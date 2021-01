Posted in Italpress onby

TORINO (ITALPRESS) – Dopo quella di Alex Sandro ieri, la Juventus ha reso nota oggi la positività di Juan Cuadrado. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico” la nota del club bianconero. La squadra di Pirlo è impegnata domani nel match in casa del Milan.

(ITALPRESS).

gm/red

05-Gen-21 16:51

Fonte: Italpress