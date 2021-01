Governo, Crimi “Paese non può permettersi cambio Esecutivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Deve prevalere il senso di responsabilità in tutti perché qui non è in gioco la poltrona, ma il destino del Paese. Noi riteniamo che la nostra delegazione ha lavorato benissimo e ha ancora tanto da poter dare. Mettere in campo una nuova squadra di governo oggi significa ripartire e rallentare l’azione politica, una cosa che il Paese non può permettersi. Dobbiamo fare attenzione quando parliamo di rimpasto”. Così Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Newsmediaset. Poi sul futuro dell’Italia, aggiunge: “Monitoreremo e metteremo in campo qualsiasi strumento perché bisogna evitare sprechi. In futuro immagino un paese green nel quale ci siano meno emissioni tossiche, in cui ci sia un utilizzo intelligente dell’energia, un paese nel quale i giovani non devono emigrare per sviluppare il proprio talento, nel quale ci sia una giustizia veloce e nel quale la pubblica amministrazione sia vicina ai cittadini”, ha concluso Crimi.

