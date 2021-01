Allianz partner dei movimenti olimpico e paralimpico fino al 2028

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Allianz a sostegno del movimento olimpico e di quello paralimpico fino al 2028. Con l’inizio del nuovo anno ha ufficialmente preso il via la partnership mondiale già annunciata nel settembre 2018 e che ha visto sin da allora il gruppo assicurativo coinvolgere fan, atleti, squadre e dipendenti nell’ambito della salute in quattro mercati pilota (Australia, Cina, Francia e Spagna). Allianz ha presentato la Wellbeing Week (Settimana del Benessere) del Comitato Olimpico Australiano per dimostrare come si può migliorare la salute mentale e ha inoltre collaborato con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per incoraggiare dipendenti, clienti e partner a camminare o correre per il “Club Paris 2024”, un’iniziativa per muoversi e sentirsi parte dei Giochi. “Allianz è orgogliosa di essere il Worldwide Insurance Partner dei movimenti olimpico e paralimpico”, ha affermato Oliver Bate, Ceo di Allianz SE che amplierà le iniziative locali per entrare in contatto con atleti e appassionati in tutto il mondo. Per citarne alcune, come assicuratore globale, offrirà a consumatori e dipendenti la possibilità di prendere parte alla staffetta della torcia Olimpica per Pechino 2022 e coinvolgerà i giovani con lo spirito e i valori dei Movimenti presso gli Allianz Sports Camps, permettendo loro di provare gli sport, costruire amicizie e imparare dagli atleti. Anche in Italia Allianz è da sempre vicina ai valori dello sport, come confermano le numerose sponsorizzazioni realizzate a sostegno di eventi, squadre, strutture e competizioni sportive di primissimo piano. “Stiamo lavorando da tempo per cogliere le grandi opportunità che la partnership stretta da Allianz con il Cio e il Comitato Paralimpico Internazionale ci offrirà nell’arco dei prossimi otto anni – sottolinea Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz SpA – Siamo inoltre onorati di essere partner del Coni e della Squadra Olimpica Italiana così come siamo già da ora al fianco della Fondazione Milano Cortina 2026. Infatti, già da dicembre scorso, gli uffici della Fondazione sono ospitati nella Torre Allianz a Milano”. Nell’ambito della partnership globale, infatti, in Italia Allianz è divenuta fino al 2028 partner del Coni e dell’Italia Team, che gareggerà nelle prossime competizioni olimpiche.

11-Gen-21 12:49

