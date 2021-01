Governo, Cottarelli: “Voto Parlamento prevedibile, maggioranza stretta”

ROMA (ITALPRESS) – “Quanto successo ieri in Parlamento era prevedibile, una maggioranza stretta per il governo. Ora la domanda è se questo esecutivo andrà avanti così o se ci sarà un nuovo gruppo parlamentare in grado di appoggiare la nuova maggioranza”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli, intervistato da Arturo Artom per la rubrica “Artom Line” dell’Agenzia Italpress.

Per Cottarelli di fronte ci sono due scenari: “La possibilità che questa situazione possa rallentare l’approvazione delle leggi, o quella di un’accelerazione, con un cambio di maggioranza e Renzi fuori, e la fine degli attriti nel governo”.

