Gut trionfa nel super-G di Garmisch, Goggia sfiora il podio

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami piazza il terzo sigillo stagionale sulla neve di Garmisch-Partenkirchen. E’ suo il super-G sulla pista tedesca con distacchi importanti inflitti alle inseguitrici, ben 68 centesimi alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e 93 alla sorpresa di giornata Marie-Michele Gagnon. “Stiamo facendo gare complicate, la neve mi ha messo in difficoltà – rivela l’elvetica – Sto ritrovando la fiducia nei miei mezzi e riesco a far correre lo sci anche quando le sensazioni non sono ottime”. La canadese Gagnon ritorna dunque sul podio a distanza di 5 anni dall’ultima volta, precedendo Sofia Goggia di appena 7 centesimi. L’ennesimo piazzamento azzurro in top-3 sfuma per un soffio, quando sembrava ormai fatta. Più indietro Federica Brignone che chiude ottenendo un dodicesimo tempo ancora lontano dalle performance offerte lo scorso anno, quando vinse la sfera di cristallo. Appena dietro la valdostana c’è Elena Curtoni in tredicesima piazza, mentre risulta più staccata la giovanissima Laura Pirovano (sedicesima) che in ogni caso continua a confermarsi tra le prime 20. Va a punti Francesca Marsaglia, ventiquattresima, Roberta Melesi è 27a, mentre è fuori dalle prime 30 Nadia Delago (36a). A storcere maggiormente il naso è Marta Bassino che sbaglia clamorosamente linea ed esce di pista senza conseguenze fisiche. Non cambiano i vertici della classifica generale, sempre guidata dalla slovacca Petra Vlhova, oggi decima, ma con sempre meno vantaggio rispetto alle inseguitrici: Lara Gut è distante 62 punti. Domani si ritorna in pista con un altro Super-G da Garmisch.

30-Gen-21 12:49

