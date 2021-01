Fonseca “Dzeko? Non ne parlo ora, vediamo prossima settimana”

ROMA (ITALPRESS) – “Dzeko? È un tema che non voglio affrontare adesso. Vediamo cosa succederà la prossima settimana. Ci sono state tante speculazioni, non voglio contribuire”. Lo ha dichiarato il tecnico della Roma Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Verona, a proposito di Dzeko, destinato alla permanenza in giallorosso dopo lo stop della trattativa con l’Inter. “Se Pellegrini sarà capitano? Non è tempo neanche di parlare di questo. Dobbiamo solo pensare alla partita. Dobbiamo focalizzarci sulle difficoltà della sfida”. Per il tecnico portoghese l’esclusione del bosniaco dagli allenamenti in gruppo non sta destabilizzando la squadra: “Quel che ha fatto il gruppo contro lo Spezia in campionato è la più grande risposta”, ha detto riferendosi al gol vittoria nei minuti di recupero. Fonseca si è detto felice per il ritorno di El Shaarawy che “ha le caratteristiche giuste per adattarsi al nostro gioco e puo’ aiutare la squadra. Ma soprattutto ha voglia di tornare alla Roma, ama il club e questa e’ la cosa piu’ importante. Sono soddisfatto del suo arrivo”. Sulla squadra che schiererà domani il portoghese ha anticipato che “Mkhitaryan sarà titolare, Mirante non giocherà. Kumbulla? Marash è sempre una possibilita’. Ma non faro’ scelte in base ai diffidati”.

(ITALPRESS).

spf/gm/red

30-Gen-21 14:41

Fonte: Italpress