Il Napoli piega il Parma 2-0, in gol Elmas e Politano

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli torna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al “Maradona” bastano i gol di Elmas e Politano per superare il Parma 2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Diventano undici, invece, le partite senza i tre punti per i ducali, inchiodati al penultimo posto e a secco di gol segnati per il quinto match negli ultimi sei in Serie A. Gattuso conferma il centrocampo della sfida di Coppa Italia e regala un’altra maglia da titolare a Elmas, preferito a Bakayoko. Ed è proprio il macedone a ripagare la fiducia del mister con una strepitosa azione al 32′: il numero 7 semina il panico tra Osorio, Kurtic e Grassi e spiazza Sepe per l’1-0 in un match fino a quel momento parecchio bloccato. Il Parma manca in idee in fase offensiva, Ospina è spettatore non pagante in un primo tempo che avrebbe potuto anche consegnare il raddoppio agli azzurri: al 43′ Petagna serve un buon pallone in mezzo ma la deviazione volante di Lozano sfila a lato di poco. La squadra di D’Aversa entra in campo nella ripresa con un piglio diverso, il Napoli è però molto attento nel non concedere spazi alla velocità di Gervinho. Al 62′ l’ivoriano, in un eccesso di altruismo, serve Brugman che insacca alle spalle di Ospina ma in netta posizione di fuorigioco. Gattuso, già sconfitto per due volte dal Parma da quando è sulla panchina dei partenopei, si copre inserendo un difensore in più mentre D’Aversa lancia all’80’ Dennis Man, bomber proveniente dallo Steaua Bucarest. Ma nel momento di massima sofferenza è il subentrato Politano a chiudere i conti: all’82’ l’esterno ex Inter calcia dal limite e non lascia scampo a Sepe con la deviazione decisiva di Osorio. Nel finale il Napoli può anche dilagare ma Bakayoko e Insigne vengono fermati dai legni: dopo 4′ di recupero, dunque, La Penna fa calare il sipario al “Maradona”.

(ITALPRESS).

spf/pdm/red

31-Gen-21 20:04

Fonte: Italpress