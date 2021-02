Governo, Renzi “da Iv sostegno, con Draghi Italia più forte”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva accoglie l’appello del presidente della Repubblica e sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici. Auspichiamo che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni alla Camera, con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Chi oggi pone veti nei confronti degli altri sta rifiutando l’appello del presidente della Repubblica, non fa solo un errore politico”, ha aggiunto. Renzi poi ha voliuto ringraziari “chi in queste settimane difficili ha avuto la forza di opporsi alla corrente monodirezionale, alla narrazione a senso unico, che vedeva in Italia Viva la pericolosa responsabile della crisi. Se da questa crisi usciremo con un governo Draghi, l’Italia sarà più forte e dunque grazie a chi ha sostenuto la posizione di Italia Viva. Il fatto che Mario Draghi sarà l’uomo che rappresenterà l’Italia all’interno delle istituzioni europee è molto importante”, ha sottolineato.

Spiegando che “le battaglie storiche di Italia Viva sono già sul tavolo del presidente incaricato Draghi”, Renzi ha aggiunto come “abbiamo evidenziato le questioni legate al lavoro, il funzionamento delle regole parlamentari e il tema del piano shock e infrastrutture con particolare attenzione per il Mezzogiorno”.

Quindi, ha chiosato il leader di Iv, “la nomina a presidente incaricato di Mario Draghi, ha portato una ventata di credibilità e fiducia nel Paese: è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti”.

(ITALPRESS).

ror/ads/red

05-Feb-21 14:52

Fonte: Italpress