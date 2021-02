Il rientro a scuola a Pozzallo sarà “vigilato”

POZZALLO (di Elisa Montagno) – Lo scorso dicembre è stato istituito il tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Ragusa per affrontare la tematica del trasporto pubblico locale degli studenti delle scuole secondarie, di secondo grado, in vista della ripresa della didattica in presenza anche a Pozzallo.



Al tavolo hanno partecipato i referenti dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione , dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, i Sindaci della provincia, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il rappresentante territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Responsabili delle aziende di trasporto pubblico locale e il rappresentante della Consulta Giovanile Provinciale.

Dai numerosi incontri effettuati e dal raccordo tra i Dirigenti dei vari Istituti Scolastici e le aziende di trasporto pubblico locale, si è stilato un piano operativo accettato da tutti gli attori coinvolti.

L’Ordinanza Regionale, stabilisce che l’8 febbraio riprenderà la didattica in presenza per il 50 % della popolazione scolastica degli Istituti superiori e che la percentuale di riempimento dei pullman, non deve superare il 50% della capienza omologata dei mezzi, stabilendo di aumentare le corse, oppure di utilizzare pullman con maggiore capienza per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme anticovid-19.

In riferimento ai nostri pendolari, dal tavolo è emerso che per il tratto Pozzallo-Ispica saranno aggiunte nuove corse, mentre per Modica vi saranno pullman con maggior capienza. Questo è stato garantito dall’ AST.

Tali impegni possono essere considerati un buon traguardo, con la speranza che alle promesse seguono i fatti.

Il Comune di Pozzallo cercherà di controllare e vigilare che il tutto proceda nel migliore dei modi, garantendo il non assembramento alla partenza e all’arrivo dei pullman mediante la vigilanza della Polizia Municipale.

“L’obiettivo è quello di permettere ai ragazzi di ritornare in classe in modo più sicuro, auspicando che sia un primo passo verso la normalità” afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pozzallo Alessandra Azzarelli.