Mercoledì c’è Paganese-Catania

CATANIA – Il Catania, che ha osservato una giornata di riposo, si appresta a giocare il recupero in trasferta contro la Paganese. Raffaele potrebbe riproporre il 3-5-2 ma le soluzioni non mancano anche in caso di 3-4-3.

In attacco sembra scontato l’impiego di Di Piazza e Sarao. Continua intanto la diatriba legale tra il Catania e l’ex ad Pietro Lo Monaco. Secondo il quotidiano La Repubblica, il club rossazzurro ha citato l’ex direttore e l’ex consigliere Ida Linda Reitano per ipotesi di “mala gestio” nei confronti del Catania. Una mossa, sempre secondo il quotidiano, che riguarda il periodo 2016/2019, “preceduta dalla proposizione di un ricorso cautelare, per il sequestro conservativo di beni per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, nei confronti di Lo Monaco, e di 1 milione e mezzo di euro, nei confronti della Reitano”. Nelle scorse settimane l’ex ad aveva notificato diversi decreti ingiuntivi, ritenendosi creditore per oltre 1 milione di euro. Il tribunale civile etneo esaminerà, con procedura d’urgenza, dal 15 febbraio, la richiesta dell’attuale società rossazzurra.