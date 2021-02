Presentata campagna per la prevenzione cardiovascolare

CATANIA- Il numero di persone che muoiono per malattie cardiovascolari è in costante aumento.

E’ importante allora l’attività di prevenzione ed in quest’ottica, la fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani si impegna attivamente da oltre 20 anni. Si rinnova allora anche nel 2021 da oggi al 16 febbraio la Campagna nazionale per il tuo cuore nel corso della quale torna il consueto appuntamento Cardiologie aperte, giunto alla sua 15° edizione che per quest’anno, a causa dell’emergenza pandemica, si svolgerà con un format diverso ma sempre mirato alla promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio. I cittadini possono chiamare l’800052233 e porre domande sui problemi legati al cuore alle quali risponderanno 500 cardiologi delle strutture aderenti all’iniziativa che è stata presentata oggi a Catania presso l’ospedale Garibaldi Centro alla presenza del professore Michele Gulizia, presidente della fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani nonché direttore della cardiologia del Garibaldi Nesima e del Direttore Generale dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola.