Coronavirus, 15.479 nuovi casi e 353 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo 15.479 positivi, con 297 mila test eseguiti. Il numero dei decessi è di 353, il che ci conferma che la coda dei decessi è molto lunga”. Ad anticipare i numeri di oggi del coronavirus il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’evoluzione della pandemia.

I tamponi processati sono 297.128 con un indice di positività che sale al 5,2%. I guariti sono 17.170, mentre calano gli attuali positivi di 2.053 unità attestandosi sul dato di 382.448. Prosegue il trend di allentamento della pressione sugli ospedali, con 17.831 ricoverati (-132). Crescono, anche se lievemente le terapie intensive, 2.059 (+14), ma con 155 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono attualmente 362.558 persone. Sul fronte delle regioni, si registra il boom dei casi in Lombardia (3.724). Seconda per numero di nuovi contagi l’Emilia-Romagna (1.821) e Campania (1.616).

19-Feb-21 17:53

