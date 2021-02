Covid, Salvini “Tutta Italia arancione? Basta annunci e allarmi”

ROMA (ITALPRESS) – “Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone piú a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese. Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

