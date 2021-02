Ronaldo spinge la Juve, doppietta e 3-0 al Crotone

L’altra rete bianconera è stata realizzata da McKennie.

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus volta pagina dopo la sconfitta con il Porto e si prende il terzo posto in campionato. Nessuna sorpresa all’Allianz Stadium contro il Crotone fanalino di coda, piegato per 3-0 da una doppietta di Ronaldo e un gol di McKennie. I calabresi non ripetono l’impresa dell’andata, quando strapparono un pareggio ai campioni d’Italia, nonostante un avvio incoraggiante. Gli uomini di Stroppa imbrigliano i bianconeri per una buona mezz’ora, affidandosi alla rapidità di Ounas e Messias per affacciarsi dalle parti di Buffon. Chiesa prova ad accendere la Juve con un cross appena sfiorato da Cordaz che impedisce il facile tap-in a Ronaldo, l’estremo difensore degli ospiti è ancora decisivo sul colpo di testa di Ramsey deviato sulla traversa ma sul corner successivo i padroni di casa passano in vantaggio: al 38′ Ronaldo si smarca dalle maglie rossoblù e trasforma in gol un cross di Alex Sandro. L’arbitro Marini convalida dopo un lungo check per un possibile fuorigioco, nessun dubbio invece sul terzo tempo al 46′ di CR7 che regala alla Juve il 2-0: il portoghese prende l’ascensore sul traversone di Ramsey e insacca di testa per il gol numero 18 in campionato che vale il sorpasso su Lukaku nella classifica cannonieri. Il Crotone, che a questo punto del campionato ha ottenuto appena due pareggi in trasferta, al 66′ incassa anche il tris bianconero. Di nuovo sugli sviluppi di un angolo, è McKennie il più veloce in area dopo un colpo di testa di De Ligt rimpallato, scaricando in rete con potenza a pochi metri dalla porta. Nel finale Pirlo può permettersi di far esordire i giovani Fagioli e Di Pardo, oltre a regalare minuti a Bernardeschi e un Morata alla ricerca della miglior condizione. Solamente Cordaz evita il tracollo del Crotone, con la testa già al vitale scontro salvezza contro il Cagliari della prossima giornata.

