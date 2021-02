Congo, Di Maio “Massimo sforzo per ottenere la verità”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato straziante accogliere al fianco del presidente Draghi e dei familiari le salme dei nostri due connazionali vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. Un ritorno a casa tragico che ci riempie di angoscia. Nei nostri cuori abitano allo stesso tempo un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio dell’Italia, della pace, dell’assistenza ai più deboli”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella sua informativa alla Camera sull’attacco in Congo, costato la vita all’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista congolese Mustapha Milambo.

“Tutti noi dobbiamo onorare questi nostri eroi stringendoci attorno alle loro famiglie e alla loro memoria, come comunità nazionale e istituzioni, non risparmiando alcuno sforzo per arrivare alla verità sulla loro tragica fine e rafforzando l’impegno e l’attenzione per l’Africa, un continente cruciale per gli equilibri del mondo”, ha sottolineato Di Maio.

“Quanto è successo ha evidenziato ancora una volta il tema della sicurezza di alcuni paesi in cui operano i nostri diplomatici e i nostri militari”, ha aggiunto. La Farnesina, ha spiegato Di Maio, “classifica la Repubblica democratica del Congo in terza fascia di rischio su quattro”. “L’ambasciata – ha poi precisato – è dotata di due vetture blindate”.

“L’ambasciatore e il carabiniere si sono affidati al protocollo delle Nazioni unite che li ha presi in carico fin da Kinshasa, su un aereo della missione Onu per il viaggio fino a Goma”, ha spiegato il titolare della Farnesina, che ha riferito di aver chiesto “un rapporto dettagliato sull’attacco al convoglio”. “Al Programma alimentare mondiale e all’Onu – ha aggiunto – abbiamo chiesto formalmente l’apertura di un’inchiesta che chiarisca l’accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni. Abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo nel minor tempo possibile risposte chiare ed esaustive”.

