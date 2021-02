Pioli “Con la Roma scontro diretto per la Champions”

MILANO (ITALPRESS) – “Con la Roma sara’ uno scontro diretto per la Champions League. E’ la classifica che lo dice”. Stefano Pioli prova a caricare i suoi in vista della sfida di domani contro la i giallorossi, un match che può essere utile per testare se i rossoneri sono pronti a riprendere il cammino in campionato che avevano prima dei ko con Spezia e Inter: “Sara’ una partita importante, i punti valgono probabilmente di piu’ – ha detto Pioli -. Da domani ci saranno tre settimane con tante gare importanti. E’ il momento di spingere e metterci alla prova. Il nostro percorso e’ chiaro, abbiamo fiducia nel lavoro e nel percorso che stiamo facendo. Abbiamo superato il turno di Europa League e stiamo cercando di diventare una squadra vincente”. I rossoneri non sono nel loro miglior momento ma il tecnico del Milan è consapevole delle qualità della sua squadra: “Dobbiamo provare a tornare a giocare di piu’ nella meta’ campo avversaria. Prestazione e risultato vanno di pari passo, solo facendo bene possiamo pensare di poter superare un avversario forte come la Roma”. Tra l’altro per il Milan il mese di marzo sarà quello decisivo in tutte le competizioni: “Abbiamo tante motivazioni, vogliamo provare a restare protagonisti fino alla fine in tutte le competizioni. Vogliamo tornare a vincere le partite, ma i conti si fanno alla fine. Non dobbiamo essere depressi e delusi, sono sicuro che domani la determinazione non manchera’”. Infine su Ibrahimovic e Rebic Pioli ha concluso: “Zlatan pretende tanto da se stesso e dai compagni. E’ concentrato sulla partita di domani, come tutta la squadra. Ante sta bene, l’importante e’ che sia sempre al posto giusto al momento giusto, tornera’ ad essere decisivo”.

27-Feb-21 15:34

