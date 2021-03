Fonseca avverte “Shakhtar la più forte d’Europa in contropiede”

ROMA (ITALPRESS) – “Sarà una partita difficile, lo Shakhtar è una buonissima squadra che è riuscita a battere due volte il Real Madrid. Ha giocatori che amano scendere in campo in questo tipo di competizioni. Conosco bene lo Shakhtar e posso dire che è la squadra più forte d’Europa in contropiede”. Queste le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk, match di andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico. E su come è cambiato lo Shakhtar dal suo addio: “Ora ha un nuovo allenatore che ha idee differenti dalle mie. Ha un nuovo modulo ma Luis Castro è un tecnico fortissimo”, ha spiegato in conferenza stampa il mister portoghese prima di soffermarsi sui singoli. “Dzeko si è allenato oggi con la squadra e sarà convocato. Lo stesso vale anche per Ibanez. Cristante in difesa? Può essere un’opzione – ha sottolineato ancora Fonseca – Villar con Diawara a centrocampo? Bisogna aspettare domani ma è una possibilità. Gonzalo può giocare con Pellegrini o con Diawara. Abbiamo queste tre possibilità”. “Se ci sentiamo più forti dello scorso anno? Deve essere così, sono quasi due anni che lavoriamo insieme con il mister e la consapevolezza è cresciuta. Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte ma faremo la partita che abbiamo preparato e metteremo in pratica le cose che abbiamo imparato”, ha aggiunto in conferenza stampa il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini.

10-Mar-21 14:43

