Atlanta non si ferma più, 15 punti di Gallinari nella notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Da quando Nate McMillan è il coach ad interim, Atlanta non sbaglia più un colpo. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, gli Hawks conquistano il quarto successo consecutivo battendo senza troppi patemi i Sacramento Kings per 121-106. Danilo Gallinari vive un’altra serata da protagonista: uscito dalla panchina, l’azzurro totalizza 15 punti, 7 rimbalzi e 1 assist in 30 minuti di impiego. Agli ospiti non bastano i 32 punti realizzati da De’Aaron Fox, top-scorer della partita, Trae Young e Clint Capela contribuiscono alla causa dei georgiani con 52 punti complessivi. Ottava affermazione nelle ultime nove gare per i Milwaukee Bucks, che si impongono sul parquet dei Washington Wizards per 125-119 con un Giannis Antetokounmpo, a referto con 33 punti, ancora monumentale. I padroni di casa possono solo consolarsi con i 42 punti firmati da Russell Westbrook. James Harden infila 24 punti e prende per mano i Brooklyn Nets, che sul parquet del Barclays Center di New York si aggiudicano per 100-95 la sfida con i Detroit Pistons. Altri risultati: Charlotte Hornets-Toronto Raptors 114-104; Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 121-125; Denver Nuggets-Dallas Mavericks 103-116; Phoenix Suns-Indiana Pacers 111-122.

(ITALPRESS).

mc/red

14-Mar-21 10:22

Fonte: Italpress