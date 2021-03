The Chocolate way si candida quale Itinerario Culturale Europeo

MODICA (di Elisa Montagno) – Il 19 marzo, la Direzione delle vie culturali del programma del Consiglio d’Europa “Cultural Routes” , rappresentata da Stefano Dominioni, Director at European Institute of Cultural Routes, Council of Europe e dalla dottoressa Carolina Clark Project Manager, European Institute of Cultural Routes, ha incontrato i rappresentanti di “Chocolate Ways” , progetto di itinerario culturale europeo legato al cioccolato.

L’Associazione The chocolate way rappresentata dal Presidente Nino Scivoletto e dal presidente del Comitato Scientifico Grazia Dormiente, si è avvalsa della assistenza della dottoressa Emanuela Panke, nella qualità di Esperta/consigliera della Associazione,

L’incontro è stata l’occasione per discutere dell’attuale stato di sviluppo della rete in vista della presentazione di una domanda di certificazione’ Via Culturale del Consiglio d’Europa”. La via del cioccolato è una via culturale che spazia tra le città d’arte, le capitali europee del cioccolato e i distretti produttivi artigianali di cioccolato, evidenziando i valori fondamentali del Consiglio d’Europa: diritti umani, democrazia culturale, diversità culturale e identità europea, dialogo, scambio e arricchimento reciproco oltre le frontiere e secoli.

In tale direzione è auspicata la collaborazione con la rete degli itinerari europei già riconosciuti, con particolare riferimento a quelli del settore enogastronomico.

Significativo il ruolo del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, membro dell’Associazione, che può vantare già un riconoscimento europeo per il suo cioccolato , primo ed unico cioccolato IGP. È stata l’occasione per anticipare l’attività del Comitato Scientifico, i cui componenti accademici, hanno già avviato rapporti di collaborazione con le principali Università europee, nonché l’allargamento ad altri Paesi, fra i quali Croazia , Georgia e Ungheria.

Il Comitato Scientifico, che registra la partecipazione degli Accademici : Giorgio Calabrese, Vincenzo Russo, Massimo de Giuseppe, Gian Carlo Di Renzo, Filippo Grasso, Alexis Verdù, si arricchisce ora della presenza di Roberta Garibaldi, Università di Bergamo, Economia e gestione delle imprese e insegnamenti di Marketing ed Economia e gestione imprese turistiche. Il Presidente Scivoletto ha, inoltre, annunciato l’avvio di una interlocuzione con il Ministero dei Beni Culturali, attraverso il quale creare una rete di collaborazione istituzionale fra i Paesi membri della Associazione con l’obiettivo di supportare la candidatura dell’itinerario.