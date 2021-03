Speranza “Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale”

ROMA (ITALPRESS) – Estate con “meno limitazioni” e viaggi “con il pass vaccinale”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista al Messaggero. Secondo il ministro, “si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio che sono effetto delle misure attuate che stanno funzionando. Ma la situazioneè ancora molto seria. La pressione sui nostri presidi sanitari è altissima. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremo immediatamente i sacrifici fatti”. Speranza avverte in ogni caso che “non c’e’ un giorno ‘X’, in cui sarà magicamente tutto risolto, ma dobbiamo essere fiduciosi. Il ‘Green Pass’ europeo connesso alle vaccinazioni e’ la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza”. “Tutti vogliamo tornare a misure meno restrittive ma dobbiamo essere realiste dire sempre come stanno veramente le cose – afferma il ministro – Io sono fiducioso che con l’accelerazione della campagna di vaccinazione il quadro possa migliorare, ma oggi la situazione non può in nessun modo essere sottovalutata”.

(ITALPRESS).

28-Mar-21

Fonte: Italpress