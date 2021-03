Coronavirus, 12.916 nuovi casi e 417 decessi in 24 ore

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.916 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 19.611) a fronte di 156.692 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’8,24%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 417 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 297 registrati ieri.

I guariti sono 19.725 e gli attuali positivi scendono a 565.993 (7.242 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.163, 462 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 3.721 ricoverati (+42 unità) con 192 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 533.109 persone. La regione con il maggior numero di casi è l’Emilia-Romagna (2.011), seguita da Lombardia (1.793), e Piemonte (1.504).

29-Mar-21 17:59

Fonte: Italpress