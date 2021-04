Atalanta, l’azzurro Pessina positivo al Covid

Posted in Italpress onby

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta ha reso noto che “in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate”. Pessina ha fatto parte della Nazionale di Roberto Mancini impegnata nelle gare di qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. La positività del centrocampista dell’Atalanta si aggiunge a quelle riscontrate tra i componenti dello staff tecnico azzurro, oltre che ai casi riguardanti i giocatori Bernardeschi, Bonucci, Cragno, Florenzi, Grifo e Verratti, ufficializzati dai rispettivi club.

(ITALPRESS).

ari/com

07-Apr-21 13:50

Fonte: Italpress