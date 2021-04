Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza. Solo insieme possiamo costruire un mondo piu’ giusto e più sano. Tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta”. Lo dice Papa Francesco in un tweet, in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

07-Apr-21 14:23

