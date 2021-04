Modica, a breve un nuovo hub per la Vaccinazione di massa

MODICA (di Elisa Montagno) – Sorgerà lungo la SS115 dove si trova il centro AG Distribuzione il Centro Distrettuale per le vaccinazioni di massa che servirà i Comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli. Ad annunciarlo il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che oggi ha partecipato ad un incontro organizzativo per stabilire i dettagli tecnici e logistici da mettere a punto per renderlo operativo in pochi giorni. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’ASP provinciale, dell’Ospedale Maggiore di Modica e l’imprenditore Giorgio Alescio, che con grande sensibilità ha messo gratuitamente a disposizione i locali per ospitare il Centro.

“Saranno ben venti le postazioni che contemporaneamente potranno vaccinare i cittadini di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli – commenta il Primo Cittadino modicano – grazie ad una straordinaria collaborazione tra Comune di Modica, ASP Ragusa e imprenditoria privata, rappresentata dal nostro concittadino Giorgio Alescio che ha messo gratuitamente a disposizione i propri locali per ospitare la struttura. Sul posto, baricentrico rispetto ai Comuni interessati, riorganizzeremo la circolazione stradale con la realizzazione di dissuasori e spartitraffico, oltre a tutta la logistica necessaria per l’accoglienza. Ringrazio di cuore la Direzione Generale dell’ASP di Ragusa e tutto il suo personale, per il costante rapporto collaborativo instaurato con il nostro Ente e l’imprenditore Giorgio Alescio per la grande sensibilità mostrata. Grazie a questo tipo di collaborazioni è possibile realizzare in poco tempo progetti così ambiziosi che porteranno finalmente all’obiettivo della vaccinazione di massa”. A breve i dettagli sulla modalità di prenotazione.