Covid, 13.447 nuovi casi e 476 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono, come ormai accade ogni martedì, i nuovi positivi in Italia. I nuovi contagiati sono 13.447 (ieri erano stati 9.789) a fronte però di 304.990 tamponi effettuati, numero che determina un tasso di positività in forte calo al 4,4%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i decessi tornano a crescere a 476, toccando quota 115 mila morti dall’inizio della pandemia. I guariti sono 18.160 e gli attuali positivi scendono a 519.220, in flessione rispetto a ieri di 5.197.

Continua il significativo calo dei ricoverati: nei reparti ordinari vi sono 26.952 con un calo in 24 ore di 377; nelle terapie intensive vi sono 3.526 con un calo complessivo di 67 degenti e 242 nuovi ingressi. Calano pure le persone in isolamento domiciliare a 488.742. Sul fronte delle regioni la Lombardia segna il maggiore numero di nuovi positivi (1.975), a seguire Campania (1.627) e Sicilia (1.384).

(ITALPRESS).

13-Apr-21

Fonte: Italpress