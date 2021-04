Chelsea e Psg in semifinale Champions, fuori Porto e Bayern Monaco

ROMA (ITALPRESS) – Chelsea e Paris Saint Germain approdano in semifinale di Champions League. Dopo aver vinto i quarti di andata fuori casa contro Porto (2-0) e Bayern Monaco (3-2), inglesi e francesi perdono 1-0 le gare di ritorno ma possono comunque festeggiare la qualificazione. In semifinale affronteranno rispettivamente la vincente dei match di domani tra Real-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund. La squadra di Pochettino resiste al Parco dei Principi e il Bayern esce di scena. I tedeschi campioni in carica segnano al 40′ con Choupo-Moting ma non riescono a fare un altro gol, così al triplice possono esultare Mbappè e compagni, capaci di difendere il prezioso successo costruito all’andata con una prestazione di sofferenza e di grande maturità. Fuochi d’artificio all’esterno dello stadio prima del match regalato dai tifosi, assenti per le note restrizioni anti-Covid. A Siviglia, non riesce l’impresa al Porto di Conceicao e a festeggiare al triplice fischio è il Chelsea di Tuchel che si regala l’accesso alla semifinale nonostante la sconfitta per 1-0 firmata da Taremi nel finale con un gol spettacolare in rovesciata.

(ITALPRESS).

gm/red

13-Apr-21 23:13

Fonte: Italpress