Scicli, da mezzanotte la città è tornata in zona arancione

SCICLI -( Di Giulia Di Martino)- Dalla mezzanotte scorsa, Scicli è tornata in zona arancione. Un passo in avanti rispetto al mese in rosso ma ci sono sempre regole da seguire: divieto di spostamento tra comuni se non per lavoro, salute o necessità; consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune entro i 30 km sempre e solo tra le 5 e le 22; visite ad amici e parenti una sola volta al giorno, nel proprio Comune, tra le 5 e le 22, ma solo in 2 oltre ai conviventi non autosufficienti o minori di 14 anni. E poi chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi; aperti al loro interno solo farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai.

Divieto di consumare cibi e bevande in ristoranti, bar, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie e nelle loro adiacenze; asporto fino alle 18 senza restrizioni e fino alle 22 solo per chi cucina; divieto di consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5; sempre consentita la consegna a domicilio; negozi aperti fino alle 22; aperti parrucchieri e centri estetici.